Accueil » Événement spécial de RAC « Prenez l’air lors de la Journée mondiale de la radio amateur » Événement spécial de RAC « Prenez l’air lors de la Journée mondiale de la radio amateur » Le lundi 18 avril 2022, Radio Amateurs du Canada organise une manifestation spéciale sur les ondes pour célébrer la Journée mondiale de la radio amateur. Chaque année, le 18 avril, les radio amateurs du monde entier se font entendre sur les ondes pour célébrer cette activité qui leur tient tant à cœur et commémorer la création de l’Union internationale des radio-amateurs (IARU), le 18 avril 1925. Radio Amateurs du Canada organise une fois de plus un événement spécial intitulé « Prenez l’air lors de la Journée mondiale de la radio amateur », au cours de laquelle nous encourageons le plus grand nombre possible d’amateurs à se mettre en ondes pour entrer en contact avec un maximum de stations affiliées à RAC. Les stations officielles RAC fonctionneront à l’échelle de tout le Canada de 0000Z à 2359Z le 18 avril. Leurs indicatifs sont VA2RAC, VA3RAC, VE1RAC, VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC, VE7RAC, VE8RAC, VE9RAC, VO1RAC, VO2RAC, VY0RAC, VY1RAC and VY2RAC.

Ceux et celles qui contacteront une ou plusieurs de ces stations auront droit à un certificat commémoratif spécial attestant de leur participation à l’événement « Prenez l’air lors de la Journée mondiale de la radio amateur » organisé par RAC.

Il suffit aux participants d’établir un ou plusieurs contacts, sur n’importe quelle bande et en n’importe quel mode, avec des stations officielles RAC pour obtenir leur certificat.

Aucun rapport de contact ne doit être soumis. Il vous suffit d’entrer les données vous concernant dans le site Web de RAC en suivant les instructions, puis de saisir votre indicatif pour télécharger votre certificat. Je vous remercie du soutien que vous continuez de nous accorder, ainsi que de votre compréhension en ces temps difficiles. Comme pour beaucoup de nos activités dans le domaine de la radio amateur, une formidable façon d’apprendre consiste à surmonter les défis. Prenez bien soin de vous et de vos proches, restez en sécurité et amusez-vous en célébrant la Journée mondiale de la radio amateur. Phil McBride, VA3QR Président et chef de la direction de RAC Article original disponible sur le site de la RAC