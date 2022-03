Accueil » D-STAR BIEN PRÉSENT AU QUÉBEC D-STAR BIEN PRÉSENT AU QUÉBEC D-Star est un protocole de communication numérique introduit à l'origine par la Japanese Amateur Radio League (JARL) à la fin des années 1990. D-STAR est l'acronyme de Digital Smart Technologies for Amateur Radio . C’est l’une des premières normes de radio numérique développée spécifiquement pour les radioamateurs. Au début des années 2000, ICOM, l'un des 3 grands fabricants de radios amateurs, a commencé à fabriquer des radios et des répéteurs prenant en charge la technologie D-Star. Il existe donc dans notre environnement depuis plus de 20 ans. Kenwood fabrique aussi depuis peu une radio D-Star. Le système permet les communications voix et données sur les bandes radioamateurs 2 m VHF, 70 cm et 23 cm UHF. La majorité des équipements D-Star permettent de prendre en charge les modes analogique et numérique. Il existe aussi des radios HF permettant l’usage de la technologie D-Star. La transmission des données de positionnement est disponible et compatible avec la norme APRS. Au Québec, l’activité est facilitée par la disponibilité de plusieurs relais bien localisés partout dans les principales villes. Le réflecteur XLXVPS (http://44.31.5.10) permet l’interconnexion des relais et l’interopérabilité entre différents modes. Comme tous les relais sont reliés par internet ou par micro-ondes le système permet de rejoindre par radio un autre radioamateur n’importe où dans le monde et sur n’importe quelle bande si ce dernier est disponible sur un relais. Les appareils les plus récents permettent maintenant l’usage du mode terminal et point d’accès ce qui augmente grandement l’utilité des radios portatives. Beaucoup de radioamateurs disposent d’interface personnelle «Hotspot» permettant d’utiliser le système même s’il n’y a pas de relais de disponible. Vous pouvez avoir l’un de ces bidules dans vos poches et utiliser votre portable pour communiquer dans le monde entier sans relais. Le système est toujours en progression grâce aux réalisations et expérimentations des radioamateurs. Liste des relais D-Star du Québec : dstarmontreal.com/documentation/repeteurs-d-star-du-quebec/ L'association D-Star Montréal