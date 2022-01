Bonne année à tous!

Après plusieurs semaines de gestation et de consultation, le club radio amateur de l’Outaouais est extrêmement heureux d’annoncer le Québec QSO Party. L’évènement aura lieu le 17 avril 2022.

Le Québec QSO Party est principalement un évènement HF, en phonie et morse dans la tradition, qui permettra de mettre en valeur les régions du Québec et ses opérateurs sur le continent et dans le monde. Nous souhaitons en faire un lieu accueillant à tous les niveaux de compétence pour promouvoir l’utilisation des bandes HF dans le nouveau cycle solaire de même que la radio-amateur en général.

Les règlements sont disponibles sur le site web de l’évènement: QuebecQSOParty.org

Ne manquez pas les nouvelles via le réflecteur courriel officiel : QuebecQsoParty@groups.io

facebook : https://www.facebook.com/groups/quebecqsoparty

J’espère avoir le plaisir de vous voir et vous entendre bientôt.

Georges-André Chaudron – VE2VAB pour le Quebec QSO Party

Happy New Year everyone!

After weeks of preparation and consultation the Club Radio Amateur de l’Outaouais is extremely pleased to announce the Quebec QSO Party for April 17th 2022.

The Québec QSO Party is mainly an HF event, using phone and CW following the usual QSO Party rules and made to put the regions of Quebec under the spotlight of the continent and the rest of the world. We wish to make it a welcoming event for all levels of proficiency to promote the use of the HF bands in the new solar cycle as well as Amateur Radio in general.

The rules are available at the event web site: QuebecQSOParty.org

Register to the event email reflector and main communication channel : QuebecQsoParty@groups.io

facebook : https://www.facebook.com/groups/quebecqsoparty

Looking forward to be hearing from you soon,

Georges-André Chaudron – VE2VAB for the Québec QSO Party