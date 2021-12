Accueil » Historique du réseau HF du Québec Historique du réseau HF du Québec Le réseau HF du Québec est un pan de l'histoire radioamateur au Québec. Découvrez l'histoire derrière ce réseau mythique qui réuni soir après soir des radioamateurs à travers tout le Québec et même au-dela de notre province. Durant son existence, ce réseau a connu des hauts et des bas. Peu de temps après la fondation de RAQI, un réseau provincial avait été mis en route, mais plus ou moins abandonné peu après. Puis un creux s'est fait sentir et en 1964, les radioamateurs du Saguenay dont le Club VE2CRS (fondé en octobre 1959) ont repris le flambeau sous leur indicatif. Les animateurs étaient Jean-Guy VE2AAW (Jonquière), Donat VE2BNS (rip) (Kénogami), Gabriel VE2BEW (rip). Certains radioamateurs de la région du Saguenay avaient alors pris la relève, et avaient, durant quelques années, animé un réseau qui était devenu l'un des plus importants au Québec. Ce n'est qu'en 1966 que l'association provinciale décidait de remettre ce réseau sur ses rails et il a survécu jusqu'à nos jours. Tout au long de son existence, ce réseau qui avait lieu tous les soirs à 18h45 a passé des milliers de messages et de raccordements téléphoniques, mais malheureusement, il n'a pas laissé beaucoup de traces, mis à part une brève mention dans le journal de l'association de février-mars 1982 alors que les photos des animateurs du temps avaient fait l'objet d'un court article. Quelques-uns des animateurs assidus de ce réseau furent, durant de nombreuses années : Marcel Marchand VE2JM (rip) et Jean-Paul Filteau VE2VZ (rip), et tous les autres dont les noms suivent : Henri Béliveau VE2AGA, Marc-Aurèle Bédard VE2AUF, Aimé Schmitz VE2EKA, Jean-Marc Labarre VE2BZL, Roland VE2WW, Gilles Petit VE2DKH (rip), Fernand Gendron VE2AXK, Michel Garneau VE2DRU, Thérèse Simard VE2BJA. (Ref. : "Histoire de la radio amateur au Québec", de Jean-Guy Renaud VE2AIK) Dans les années 70+, on retrouve comme animateurs : Marien VE2EA, Lucien VE2DLD (Québec), Gaston VE2ADR (rip), Michel VE2WP (Gatineau), Yves VE2APF (Laval), Léon VE2LD, Bertrand VE2ADL (Québec), Jean-Marc VE2BTZ, Guy VE2DLG, Michel VE2DMP, Louison VE2BGZ, Jean VE2BDM (rip) (Pointe-Claire), Noël VE2BPT (St-Bernard de Bce.), Rock VE2DU (Joliette), Claude VE2AJD (Trois-Rivières), Constant VE2BCL (rip) (Ile-Perreault), Roland VE2BJV (Arvida), Marcel VE2JM (rip) (Joliette), Guy VE2YM (Vaudreuil), Thérèse VE2BJA (Grande-Baie), Jacques VE2WK (Québec), Benoît VE2BVM (Orsainville), Yvon VE2DLE (Mont-Joli), Michel VE2AFJ (St-Tite), Fernand VE2AXK (Montréal), Claudette VE2ECP (Brossard), Rock VE2AXJ (Gatineau), Jean VE2AVU (Stratford), André VE2LA (Stratford), Roland VE2BF (Pointe-Lebel), Paul VE2BVC, et d'autres encore. De 1989 à 2000, les animateurs ont été : Thérèse VE2BJA, Gilles VE2DKH (rip), Marcel VE2JM (rip), Jean-Paul VE2VZ (rip), André VE2GVS, Roland VE2BF, Henriot VE2AJR, Paul VE2BVC, Gérald VE2APC, Jean-Claude VE2DIG, André VE2LA, Clermont VE2ABE, Réal VE2GB, Paul VA2PC, Michel VA2ZZ, Mario VE2PYM, Carole VA2IND, Martin VE2SMG, Denys VE2HI, Steve VE2TKH, Camille VE2SO, Dominique VA2IC, Sylvain VE2QY, et nous en oublions certainement. Toujours sous l'indicatif VE2AQC, le réseau s'était poursuivi toutes ces années avec l'animation de plusieurs radioamateurs dévoués, mais avec de moins en moins de sessions régulières, ce qui a fait craindre à un moment donné sa disparition pure et simple. En 2000, les animateurs ont décidé de cesser d'utiliser l'indicatif VE2AQC, et Serge VE2AWR a repris l'utilisation de cet indicatif officiel de RAQI pour animer le réseau. C'est en 2001 que Serge VE2AWR a définitivement repris le flambeau avec son deuxième indicatif VA2RAQ, en compagnie de son xyl Micheline VE2AZJ. À eux deux, ils ont formé et organisé une équipe d'animation pour le réseau HF du Québec. Citons des pionniers et piliers de cette belle équipe depuis les touts débuts : Carole VE2INT (Louiseville), Steve VE2TKH (Shawinigan), Marc VE2MBK (Beauport), Sylvain VE2QY (Jonquière), Robert VE2EIL (Mandeville) (rip), Sylvain VE2PXP (Varennes et Beauport), Alexis VE9ALX (Balmoral, N.B.), Robert VE2FPD (Lac-Cayamant), et plusieurs autres qui ont par la suite contribué au succès du réseau HF par leur constance et leur dévouement. Suite au décès subit de Serge en mars 2018, moi, Maurice VE2ENN j’ai pris la relève afin de poursuivre les opérations du Réseau HF du Québec. Et depuis juillet 2021, j’ai récupéré l’indicatif VA2RAQ qui est associé au RHFQ, et j’utilise cet indicatif mythique lorsque j’anime le réseau. Au cours du mois de novembre dernier, le RHFQ a organisé quelques événements afin de célébrer la tenue de la 8000e édition du RHFQ depuis sa restauration par Serge. Notamment, 3 brunchs se sont tenus au Saguenay/Lac St-Jean, à Trois-Rivières ainsi qu’à Laval. Le 26 novembre dernier, se déroula cette 8000e édition, animée par Claude VE2OX ainsi que par André VA2VVV. Les participants à ce réseau historique ont reçu une carte QSL spécialement conçue pour souligner cet événement. Aujourd'hui ce " réseau public " fonctionne très bien grâce à une belle équipe dynamique, et chacun opère avec son indicatif personnel. En terminant, permettez-moi, en mon nom ainsi que celui de toute l’équipe d’animation du Réseau HF du Québec, de vous offrir nos meilleurs vœux pour cette période des Fêtes. 73 Maurice Brochu VE2ENN/VA2RAQ/VA2RHF Coordonateur Réseau HF du Québec