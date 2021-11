Accueil » ÉVÈNEMENTS À VENIR ÉVÈNEMENTS À VENIR Invitation à tous les intéressés: Le 26 novembre prochain se déroulera le 8000e Réseau HF du Québec, on souligne l'évènement en remettant une carte QSL spéciale à tous ceux qui participeront à ce réseau. Également, il y aura 2 brunchs qui se dérouleront le 21 novembre à Trois-Rivières et le 28 novembre à Laval. Voici les coordonnées ou se tiendront les brunchs: Trois-Rivières le 21 nov: au restaurant EGGSQUIS au 1600, 6e Rue à Trois-Rivières Région des Laurentides (Laval, Montréal, etc) le 28 nov: au restaurant EGGSQUIS au 1760 boul des Laurentides, Laval Nous vous invitons à grand nombre à participer à cet évènement. Pour les intéressés, confirmez votre présence à: ve2enn@raqi.ca Maurice Brochu, VE2ENN