Voici le nouveau conseil d'administration 2021-2022:

Président: Gabriel Houle, VA2QA

Vice-Président: Michel Landry, VE2MY

Secrétaire: Guy Richard, VE2XTD

Trésorier: Louis LeBrun, VA2LLK

Administrateurs:

Pierre-Luc Gingras, VA2PLN

Bernard Potvin, VE2AYK

Dave Goodwin, VE9CB

Directeurs:

Directeur CCFQ/RTQ: Mario Bilodeau, VE2EKL

Directeur Média: Jean-Michel Vien, VA2XJM

Directeur RUA: Sylvain Lamarre, VE2LAM

Tous ensemble nous travaillerons pour faire avancer et promouvoir notre loisir et défendre la cause radioamateur auprès de différents palliers gouvernementaux.