Traduire Sondage sur les intérêts des radioamateurs canadiens Radio Amateurs of Canada (RAC), l'association nationale du radio amateur au Canada, mène actuellement un sondage en ligne pour être en mesure de mieux servir les amateurs canadiens. Ce sondage, en anglais seulement, a été préparé par Paul Coverdale, VE3ICV, conseiller spécial de RAC à la « World Radio Conferences », pour connaître les intérêts des radioamateurs canadiens, en termes de bandes / modes utilisés, de temps passé, et ainsi de suite ». Cette information fournira une précieuse contribution pour la formulation des positions canadiennes pour les conférences mondiales des radiocommunications. Certaines questions concernent des bandes et des modes spécifiques qui peuvent ne pas vous concerner, mais vous pouvez simplement laisser ces questions en blanc et passer aux questions suivantes. Si certaines de vos activités de radio amateur sont effectuées à l'extérieur du Canada, veuillez n'indiquer que la partie qui se fait au Canada. Vos réponses à ce sondage sont totalement anonymes, mais nous vous serions reconnaissants de bien vouloir indiquer dans le sondage si vous êtes membre du RAC pour nous aider à utiliser les informations pour mieux vous servir. L'enquête ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes et est disponible à l'adresse suivante: https://www.rac.ca/amateur-radio-surveys/ Merci de votre participation. Guy Richard, VE2XTD/VE2QG

Directeur RAC pour le Québec