La SAAQ nous a avisé maintenant pour toutes plaques endommagées ou si la pellicule de votre plaque se décolle, le nouveau fonctionnement pour recevoir une nouvelle plaque se fait maintenant directement en ligne avec la SAAQ. Voici le lien et une courte explication, vous retrouvez plus de détails directement sur leur site et cela entre en vigueur maintenant. Lien pour le dossier au complet : https://saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/remplacer-plaque-certificat-immatriculation/ Plaque défectueuse (décollement de la pellicule réfléchissante) Nous remplaçons gratuitement les plaques d'immatriculation présentant de l'usure liée à un défaut de fabrication qui correspond au décollement de la pellicule réfléchissante apposée sur la plaque, et ce, peu importe l'âge de la plaque. Votre plaque défectueuse sera remplacée par une nouvelle plaque portant le même numéro. Cette nouvelle plaque vous sera livrée par la poste à l'adresse inscrite à votre dossier SAAQ. Pour faire remplacer votre plaque endommagée, vous devez remplir une demande de remplacement en ligne. Plaque endommagée Si votre plaque d'immatriculation est endommagée, vous pouvez la faire remplacer par une nouvelle plaque portant le même numéro. Cette nouvelle plaque vous sera livrée par la poste à l'adresse inscrite à votre dossier SAAQ. Des frais seront exigés. Pour faire remplacer votre plaque endommagée, vous devez remplir une demande de remplacement en ligne. N.B.: Par contre, pour une première demande de plaques VA2 ou VE2 les radioamateurs doivent toujours passer leur commande par la fédération (RAQI.