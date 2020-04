Vous avez étudié et vous êtes prêt pour faire votre examen et ainsi obtenir votre indicatif d'appel ! C'est maintenant possible de le faire en ligne avec les examinateurs qui ont fait la mise en place d'un protocole avec ISDE Canada.

Vous pouvez communiquer directement avec les examinateurs ci-dessous pour prendre rendez-vous.

Bon Succès !

Voici les informations pour rejoindre les examinateurs:

- Fabien Corsini, fabien@corsini.ca (français-anglais)

- Michel Gohier, va2eb@hotmail.com (français)

- René Brousseau, ve2esu@gmail.com (français-anglais)

- Yvan Lessard, yvanlessard100@gmail.com (français)