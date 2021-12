Accueil » Club Radioamateur VE2MRC de Montréal Club Radioamateur VE2MRC de Montréal Sujet: Renouvellement de votre adhéstion. Cher membre, je tiens sincèrement à vous remercier pour nous avoir accompagné tout au long de cette dernière année, année qui fut longue et très difficile pour nous tous. Nous les radioamateurs sommes privilégiés de pratiquer un loisir qui nous permet de regrouper chaque jour et cela sans aucune restriction sanitaire grâce à la magie des ondes radio. Ces Qso's nous ont tous permis de partager nos inquiétudes et d'évacuer le stress au quotidien face à cette situation exceptionnelle. Plus que jamais votre club aura su compter sur votre support indéfectible ainsi que votre participation assidue à nos réseaux d'informations et de vulgarisation scientifique. Finalement, nous vous invitons à renouveler votre adhésion qui expire le 31 décembre 2021. Vous pouvez renouveler facilement votre adhésion au club simplement en faisant un virement interac à l'adresse suivante: info@ve2mrc.com ou votre chèque à l'adresse suivante: 6450-4, 42e Avenue, Montréal Qc, H1T 2S8 Merci ! Horaire des réseaux pour la période des fêtes: Réseau FM: 147,120+ T103.5 Fin 15 décembre/retour le 5 janvier 2022 Réseau Fusion; 442,450+ Fin 19 décembre/retour le 2 janvier 2022 Réseau SSB G.A.; 144,250 UP Pas de réseaux le 24 et 31 décembre 2021 En terminant, le conseil d'administration se joint à moi afin de vous souhaiter un excellent temps des fêtes et au plaisir de vous retrouver en ondes en 2022. Dany Gauvin, VE2VDG: président et fondateur Mathieu Landry, VA2MU: vice-président Roger Cyr, VE2XM: secrétaire