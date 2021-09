Accueil » Au sujet de nos pratiques mensuelles de réseaux d'urgence Au sujet de nos pratiques mensuelles de réseaux d'urgence Bonjour ! j'espère que vous avez passé un bel été ! Veuillez prendre note des infos suivantes au sujet des pratiques mensuelles de réseaux d'urgence, que notre ami Gaétan Leclerc VE2LGE Coordonnateur Provincial opérations d'urgence RAQI vient de nous partager au CA de RAQI : Malheureusement pour l'instant, notre présence ainsi que celles des fonctionnaires du MSP n'est pas souhaitée dans les bureaux du Ministère (ils sont encore en télétravail). La situation sera ré-évaluée en octobre, et un suivi sera fait auprès de notre communauté radioamateur, via Gaétan. -Par conséquent, pour les pratiques du 7 septembre et du 5 octobre 2021, il n'y aura *pas* de pratique sur HF, MAIS il y aura pratique sur le réseau RTQ à 19h00 comme à l'habitude, animé par VE2RUD en septembre, et VE2RUE en octobre. -Sylvain, VE2LAM, Directeur mesures d'urgence, et Gaétan, VE2LGE, Coordonnateur provincial.