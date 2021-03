Accueil » Activité conjointe CRAQ - RAQI Voir

Animation de 2 réseaux spéciaux sur le réseau RTQ pour souligner le 95e anniversaire du Club Radio Amateur de Québec inc. (CRAQ) et le 70e anniversaire de la Fédération des clubs radioamateurs du Québec (RAQI) Dans le but de souligner leurs anniversaires de fondation respectifs, le CRAQ et RAQI vous convient à 2 réseaux spéciaux, d'envergure provinciale, qui se tiendront sur le réseau RTQ. Pour l'occasion, le réseau Intercom sera relié au réseau RTQ afin de rejoindre le plus grand nombre de radioamateurs au Québec. Ces réseaux auront lieu à 19h00 aux dates anniversaires du CRAQ et de RAQI soit le mardi 23 mars et le mercredi 26 mai 2021. La formule utilisée rappellera sûrement de bons souvenirs à certains d'entre vous. Un certificat de participation en format PDF pourra être obtenu sur demande sur le site WEB du CRAQ au www.craq.club entre le 23 mars et le 31 mai 2021. C'est un rendez-vous à ne pas manquer! Gaétan Trépanier, VE2GHO Luc Desjardins, VE2XLD Président-Directeur général du CRAQ Président de RAQI