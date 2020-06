Accueil » Le nouveau bottin, édition 2020-2021 Voir

Traduire Le nouveau bottin, édition 2020-2021 Le mot du président En tant que président, je suis fier de vous présenter la toute dernière édition de notre bottin. Disponible gratuitement en version PDF, vous pouvez le télécharger sur le site Web de la fédération. Une version imprimée peut-être obtenue au coût de 15,00$ dans certains de nos Hamfest à la table de RAQI. Il est aussi possible de le commander en-ligne sur le site web de la fédération au coût de 25,00$. Accéder à la page de téléchargement Pour donner suite au désir émis l’an dernier, un comité a été formé afin d’améliorer notre site Web. Quelques améliorations ont été apportées, mais il reste encore beacoup de travail à faire. Grâce à l’arrivée de M. Jean-Michel Vien (VA2XJM) au comité média, à son aide et son implication, il nous a été permis d’aller de l’avant dans cette direction. Grâce à Jean-Michel, notre page Web et notre page Facebook sont plus actives que jamais! La fédération reste à l’écoute de ses clubs membres, pour toute question n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Je vous rappelle aussi l’importance d’avoir un représentant délégué de chaque club du Québec membre de la fédération. Le rôle de ce délégué est de représenter son club au conseil consultatif des clubs (CCC) afin de communiquer les recommandations ou suggestions auprès du conseil d’administration (CA). Celui-ci prendra les décisions et communiquera les directives au conseil exécutif (CE). Je vous remercie et c’est un honneur pour moi d’assumer le rôle de président de la fédération encore cette année. Je tiens à remercier tous les membres du conseil exécutif et du conseil d’administration pour leur participation et leur implication au sein de la fédération. J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que la nouvelle bâtisse et les nouveaux locaux du gouvernement pour le regroupement des sports et loisirs sont en construction. Un éventuel déménagement des bureaux de la fédération sera donc à prévoir. Pour plus de détails, vous pouvez communiquer avec nous. Mes meilleurs 73! Luc Desjardins, VE2XLD

Président RAQI