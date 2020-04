Accueil » Journée mondiale de la radio amateur Voir

Traduire Journée mondiale de la radio amateur Journée mondiale de la radio amateur le 18 avril 2020 "Célébrer la contribution de la radio amateur à la société" Le samedi 18 avril 2020 (1200Z à 2359Z), Radio Amateurs du Canada organise un événement spécial en direct pour célébrer la Journée mondiale de la radio amateur. Chaque année, le 18 avril, les radioamateurs du monde entier prennent les ondes pour célébrer la radio amateur et pour commémorer la formation de l'Union internationale de la radio amateur (UIRA - IARU) le 18 avril 1925. La Journée mondiale de la radio amateur est le jour où les sociétés membres de l'UIRA peuvent montrer leurs capacités au public et promouvoir l'amitié mondiale entre les amateurs du monde entier. Le thème de la Journée mondiale de la radio amateur (JMRA - WARD) est «Célébrer la contribution de la radio amateur à la société», ce qui est particulièrement pertinent compte tenu du rôle important que la radio amateur jouera au fur et à mesure du développement de la présente crise mondiale. Le président de l'UIRA - IARU, Tim Ellam, VE6SH, a transmis le message suivant: Au moment où j'écris ceci, le monde est en train de lutter contre la crise du COVID-19. Il y a quelques semaines à peine, bon nombre d'entre nous ne pouvaient pas imaginer les niveaux d'isolement auxquels nous serions confrontés et les sacrifices que beaucoup d’entre nous devront faire en première ligne de la pandémie. Comme dans le passé nous avons su relever les défis de notre société, la radio amateur jouera un rôle clé cette fois-ci pour garder les gens ensemble, connectés et aider ceux qui ont besoin de soutien. Ayant quitté mon propre confinement obligatoire de 14 jours après mon retour d'un voyage à l'étranger, je suis touché par la gentillesse de personnes étrangères qui m'ont aidée lorsque je n'ai pu quitter ma maison. Cela m’a frappé. Les opérateurs radioamateurs, qui donnent tant en ces temps de crise, ne se limitent pas à aider seulement par voie des ondes. Les amateurs sont de vrais bénévoles et je me joins à eux pour encourager tout le monde à aider la communauté comme ils le peuvent. Mon souhait pour cette Journée mondiale de la radio amateur est à l’effet que tout le monde reste en sécurité, suive les conseils des professionnels de la santé et utilise la radio amateur et vos compétences pour nous aider à traverser cette crise. Radio Amateurs du Canada a décidé d'organiser un nouvel événement spécial «Prenez l'air lors de la Journée mondiale de la radio amateur » au cours duquel nous encourageons le plus grand nombre possible d'amateurs à prendre l'air et à contacter le plus de stations RAC possible. • Les stations officielles de RAC fonctionneront à travers le Canada de 1200Z à 2359Z le 18 avril. Les indicatifs des stations officielles de RAC sont VA2RAC, VA3RAC, VE1RAC, VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC, VE7RAC, VE8RAC, VE9RAC, VO1RAC, VO2RAC, VY0RAC, VY1RAC et VY2RAC. •Les personnes qui contacteront une ou plusieurs de ces stations seront éligibles pour un certificat commémoratif spécial notant leur participation à l’événement de la Journée mondiale de la radio amateur de RAC. Remarque : à partir de 1800Z, VA3RAC sera actif dans la soirée Ontario QSO et répondra à l'échange du concours. Les stations qui contacteront VA3RAC après 1800Z seront encouragées à envoyer leur participation au concours en retour (état / province / pays ou comté de l'Ontario). Pour plus d'informations sur la Journée mondiale de la radio amateur et l'événement spécial, veuillez visiter: https://www.rac.ca/operating/world-amateur-radio-day-april-18/